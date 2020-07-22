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فن

صباح الخير .. بدرية طلبة تشارك جمهورها بصورة جديدة على إنستجرام.. شاهد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:31 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة بدرية طلبة  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها. 

وكتبت بدرية على الصورة "صباح الخير للي قلوبهم كلها خير #بدرية_طلبة #Badria_Tolba# #مصر🇪🇬".

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها، وتفاعل معها الكثير من جمهورها، جاءت أبرز التعليقات ما بين "صباح الفل عليكى _ اجمل بدرية _ صباح الورد على احلى وردة".

يُذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في مسلسل البرنس خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

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وشارك فى بطولة العمل، كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه؛ ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

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