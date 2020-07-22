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فن

لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بـ فستان أبيص مفتوح.. شاهد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:00 ص
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران

شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، متابعيها صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت لاميتا فرنجية، أثناء قضاء إجازتها بإطلالة جريئة مرتدية فستان باللون الأبيض مفتوح، وتركت شعرها البني  منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها، ونالت إعجاب متابعيها.


يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".


وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.


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