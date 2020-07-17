AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة من الجيم

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:27 ص
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
Advertisements
محمد بدران

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها بصورة جديدة لها عبر خاصية "ستورى" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

حيث ظهرت لاميتا فرنجية وهى داخل إحدى صالات الجيم تمارس بعض التمارين الرياضية بملابس رياضية جريئة".

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.

لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة من الجيم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالصور.. لاميتا فرنجية بإطلالة مثيرة على حمام السباحة

لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بالبكيني ... شاهد

بملابس البحر.. لاميتا فرنجية تستمتع بالصيف في حمام سباحة.. شاهد

فستان أنيق.. إطلالة جذابة لــ لاميتا فرنجية بالأبيض والأسود.. شاهد

بإطلالة جريئة.. لاميتا فرنجية تقضي الإجازة الصيفية.. شاهد

بإطلالة مثيرة ... لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بملابس البحر

ترشيحاتنا

الزمالك يعرض 50 مليون جنيه لـ ضم "دونجا وبكري وبكار"من بيراميدز

ناسا تحذر من كويكب عملاق يقترب من الأرض الأسبوع المقبل

إعلامية كويتية: مصر والإمارات أدارتا أزمة كورونا باحترافية

ميجان فوكس مع حبيبها في مطار لوس أنجلوس وسط لحظات رومانسية ..صور

محمد هنيدي يعلق على تتويج ريال مدريد بالدوري الإسباني

الإفتاء تكشف عن تصرف شرعي لمن فاتته ركعات مع الإمام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان فوكس مع حبيبها في مطار لوس أنجلوس وسط لحظات رومانسية ..صور

ظهور جديد لأنجلينا جولي وابنتها بالكمامة في شوارع كاليفورنيا .. صور

فوائد التين الشوكى المذهلة لتعزيز الصحة وعلاج الأمراض..تعرف عليها