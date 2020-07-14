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فن

لاميتا فرنجية تتحدى حر الصيف وتطل بملابس البحر الجريئة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:42 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران
شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، متابعيها صور جديدة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لاميتا فرنجية، أثناء قضاء إجازتها الصيفية بإطلالة جريئة ترتدى ملابس البحر المثيرة، ورفعت شعرها الأسود  للخلف بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها، نالت اعجاب متابعيها.

وعلقت لاميتا فرنجية قائلة "الأسلوب هو الشخصية ، إنها القدرة على النظر إلى أشياء تتجاوز الموضة والثقة بالنفس لتحويل حتى أبسط شيء إلى شيء خاص".

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".


وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.

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