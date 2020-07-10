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فن

بفستان أبيض.. لاميتا فرنجية تبرز أنوثتها بإطلالة صيفية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:51 م
لاميتا فرنجيه
لاميتا فرنجيه
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محمد بدران

شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، متابعيها صورة جديدة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت لاميتا فرنجية، أثناء قضاء إجازتها بإطلالة جريئة ترتدى فستانا باللون الأبيض عاري الكتفين والصدر، ورفعت شعرها الأسود  للخلف بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها، ونالت إعجاب متابعيها.


يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".


وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.

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