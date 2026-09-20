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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يقلص زيارته لأمريكا ويلغي لقاء ماسك.. ساعات قليلة في نيويورك دون ترامب

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
القسم الخارجي

ألغى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعه الذي كان مقرراً مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في ولاية تكساس، بالتزامن مع اتجاهه إلى اختصار زيارته للولايات المتحدة بشكل كبير، والاكتفاء بساعات قليلة في نيويورك قبل العودة مباشرة إلى إسرائيل.

وبحسب موقع «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلي، فإن نتنياهو اتخذ بنفسه قرار إلغاء اللقاء مع ماسك، رغم أن فريقاً إسرائيلياً كان قد توجه بالفعل إلى تكساس للتحضير للاجتماع.

وكان التوقف في تكساس يمثل منذ البداية تحدياً لوجستياً، إذ لا تستطيع طائرة نتنياهو السفر مباشرة من إسرائيل إلى الولاية دون التوقف للتزود بالوقود داخل الولايات المتحدة، وهو ما جعل الرحلة أكثر تعقيداً من الناحية التنظيمية.

زيارة خاطفة إلى نيويورك

وبموجب الخطة الجديدة، من المتوقع أن يختصر نتنياهو زيارته للولايات المتحدة بصورة غير معتادة، حيث بدلاً من الوصول إلى نيويورك الأربعاء وإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، ثم العودة إلى إسرائيل، يرجح أن يصل صباح يوم الخطاب فقط.

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو كلمته أمام الجمعية العامة في تمام الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي، التاسعة مساءً بتوقيت إسرائيل، على أن يغادر الولايات المتحدة بعد الخطاب بوقت قصير.

وتستمر المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر، فيما من المتوقع أن يلقي نتنياهو خطابه يوم الخميس 24 سبتمبر.

لا لقاء مع ترامب

ويأتي تقليص زيارة نتنياهو في ظل عدم وجود اجتماع مقرر حالياً بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن نتنياهو ليس مدرجاً ضمن جدول الاجتماعات الحالي لترامب مع القادة المشاركين في أعمال الجمعية العامة، مرجعين ذلك إلى ضيق جدول الرئيس الأمريكي.

ومن المقرر أن يلقي ترامب خطابه أمام الجمعية العامة يوم الثلاثاء، فيما تشير الخطة الحالية إلى مغادرته نيويورك قبل وصول نتنياهو.

وقال مسؤولون كبار في إدارة ترامب إن عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة يبدو غير مرجح بسبب تضارب جداول أعمالهما، بينما أوضح مسؤول أمريكي آخر أن وجود نتنياهو في الولايات المتحدة سيكون محدوداً بشكل خاص مع اقتراب إسرائيل من الانتخابات.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ولاية تكساس إسرائيل نيويورك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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