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فن

دنيا عبد العزيز تحيي الذكرى السنوية الأولى لـ فاروق الفيشاوي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:37 م
دنيا عبد العزيز وفاروق
دنيا عبد العزيز وفاروق الفيشاوي
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محمد بدران
حرصت دنيا عبد العزيز، على إحياء الذكرى السنوية الأولى للفنان القدير الراحل فاروق الفيشاوي.

ونشرت دنيا عبد العزيز صورة لها معه عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سنة 💔".

الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ67 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، يوم 25 يوليو 2019.

يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

"البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش.

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سنة 💔

A post shared by Donia Abdalaziz official (@donia_abd_elaziz) on

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