الاختبار صعب عليا.. دنيا عبد العزيز تعلن امتناعها عن أي ظهور إعلامي بعد وفاة والدتها

أعلنت الفنانة دنيا عبد العزيز امتناعها عن أي مشاركة إعلامية عقب وفاة والدتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





وكتبت دنيا عبد العزيز : "اعزائي معدين البرامج و السادة الصحفين ، انا فعلا بعتذرلكم مش هاقدر اظهر في اي برنامج و لا قادرة اعمل اي حوار صحفي ،ياريت تسامحوني و تقدروا الي انا في ، الاختبار صعب عليا و حقكم عليا".





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وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:





الله يرحمها، ربنا يصبرك، في الجنة ان شاء الله





وأحدث أعمال الفنانة دنيا عبد العزيز، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.





"البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين.



