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فن

روحي راحت خلاص.. أول تعليق لـ دنيا عبد العزيز بعد وفاة والدتها

السبت 25/أبريل/2020 - 03:53 م
دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز
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مريم عزت
نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها بصحبة والدتها بعد وفاتها. 

علقت دنيا عبد العزيز على الصورة قائلة: "روحي راحت خلاص 💔 اسألكم الفاتحة والدعاء لأمي الله يرحمها".

تفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: 

الله يرحمها ويصبرك على فراقها يارب , الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة  , رحمة الله عليها . قلبي معاكي حبيبتي
يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز، تخوض السباق الرمضاني المقبل 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

"البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين

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