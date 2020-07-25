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فن

فى ذكرى رحيله الأولى.. 10 صور تكشف علاقة فاروق الفيشاوي بحفيدته لينا

السبت 25/يوليه/2020 - 10:00 ص
فاروق الفيشاوى وحفيدته
فاروق الفيشاوى وحفيدته
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان فاروق الفيشاوى ، والذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى ذاكرة السينما والدراما المصرية. 
وكانت حياة الفنان فاروق الفيشاوى ، مليئة بالأحداث والتفاصيل ولكن يظل مرحلة تقربه من حفيدته لينا أحمد الفيشاوى هى الأكثر تأثيرا خاصة بعد سنوات من حالة الجدل من قبل ابنه بعدم الاعتراف بها. 

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وارتبط الفيشاوى بحفيدته بشكل كبير حتى لدرجة أنها اعتبرته والدها وليس جدها وذلك من شدة حنانه وحبه لها وكانت دائمة التواصل معه وهو نفس الأمر. 

ونعرض لكم 10 صور تجمع بين الفيشاوى وحفيدته تكشف مدى ترابطهما سويا والحب الذى كان متبادلا بينهما فى مراحل عمرها. 
فى ذكرى رحيله الأولى.. 10 صور تكشف علاقة فاروق الفيشاوي بحفيدته لينا
فى ذكرى رحيله الأولى.. 10 صور تكشف علاقة فاروق الفيشاوي بحفيدته لينا
فى ذكرى رحيله الأولى.. 10 صور تكشف علاقة فاروق الفيشاوي بحفيدته لينا
فى ذكرى رحيله الأولى.. 10 صور تكشف علاقة فاروق الفيشاوي بحفيدته لينا
فى ذكرى رحيله الأولى.. 10 صور تكشف علاقة فاروق الفيشاوي بحفيدته لينا
فى ذكرى رحيله الأولى.. 10 صور تكشف علاقة فاروق الفيشاوي بحفيدته لينا
فى ذكرى رحيله الأولى.. 10 صور تكشف علاقة فاروق الفيشاوي بحفيدته لينا
فى ذكرى رحيله الأولى.. 10 صور تكشف علاقة فاروق الفيشاوي بحفيدته لينا
فى ذكرى رحيله الأولى.. 10 صور تكشف علاقة فاروق الفيشاوي بحفيدته لينا
فى ذكرى رحيله الأولى.. 10 صور تكشف علاقة فاروق الفيشاوي بحفيدته لينا
فى ذكرى رحيله الأولى.. 10 صور تكشف علاقة فاروق الفيشاوي بحفيدته لينا
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