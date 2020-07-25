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فن

في ذكرى ميلاد شوقى شامخ.. شارك في 25 مسلسلًا و30 فيلما

السبت 25/يوليه/2020 - 08:39 ص
شوقى شامخ
شوقى شامخ
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان شوقى شامخ، والذى قدم العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وترك بصمة كبيرة لدى الجمهور خلال مشواره الفني، ولكنه كان يحرص على أن يكون بعيدا عن الأضواء، وعدم الظهور في البرامج التلفزيونية أو اللقاءات الفنية.

تزوج شوقي شامخ من المذيعة نيفين صلاح الدين، وأنجب منها أحمد، ونسرين، وكانت هذه الزيجة الوحيدة له طوال حياته وتعمل ابنته نسرين شوقي كمذيعة في البرامج التلفزيونية من خلال تقديم النشرات الإخبارية بالتلفزيون المصرى.

وقدم شوقي شامخ خلال مشواره الفني 25 مسلسلًا ومن أبرزهم "رأفت الهجان الجزء الأول، وريا وسكينة، وأرابيسك وزيزينيا"، وشارك فيما يقرب من 30 فيلما منهم "كتيبة الإعدام، شادر السمك، البيه البواب"، و7 مسرحيات ومن أبرزها "شاهد ما شافش حاجة" مع عادل إمام.

تعرض شوقي شامخ لأزمة قلبية قبل وفاته بما يقرب من 3 أشهر، ولكنه تماثل للشفاء وعاد بعدها لاستئناف نشاطه الفني مجددا وتوفى بسبب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة إذ كان يتمتع بصحة جيدة قبل وفاته بأيام، ولكنه أصيب بزيادة في نسبة المياه داخل الجسم، مما أدى إلى توقف قلبه بشكل مفاجئ وتوفي داخل غرفة الرعاية المركزية بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.
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