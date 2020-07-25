في ذكرى ميلاد شوقى شامخ.. شارك في 25 مسلسلًا و30 فيلما

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان شوقى شامخ، والذى قدم العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وترك بصمة كبيرة لدى الجمهور خلال مشواره الفني، ولكنه كان يحرص على أن يكون بعيدا عن الأضواء، وعدم الظهور في البرامج التلفزيونية أو اللقاءات الفنية.





تزوج شوقي شامخ من المذيعة نيفين صلاح الدين، وأنجب منها أحمد، ونسرين، وكانت هذه الزيجة الوحيدة له طوال حياته و تعمل ابنته نسرين شوقي كمذيعة في البرامج التلفزيونية من خلال تقديم النشرات الإخبارية بالتلفزيون المصرى.





وقدم شوقي شامخ خلال مشواره الفني 25 مسلسلًا ومن أبرزهم "رأفت الهجان الجزء الأول، وريا وسكينة، وأرابيسك وزيزينيا"، وشارك فيما يقرب من 30 فيلما منهم "كتيبة الإعدام، شادر السمك، البيه البواب"، و7 مسرحيات ومن أبرزها "شاهد ما شافش حاجة" مع عادل إمام.



