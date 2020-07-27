لو هتتجوزي قريب.. هاني الناظر يقدم العلاجات الكاملة لمشاكل الشعر.. وأكثر من نصيحة للبشرة.. وأهم المستلزمات لحقيبتك في الصيف

- هاني الناظر يقدم العلاجات الكاملة لمشاكل الشعر
- هاني الناظر يقدم علاجا لأكثر أمراض الجلدية بالصيف
- كيف تحمي بشرتك في الصيف؟.. هاني الناظر يجيب
تعاني الكثير من الفيتات ولا سيما المقبلين على الزواج من مشكلات عديد في الشعر والبشرة.
نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا لتلقي استفسارات من المتابعين عن مشاكل الجلدية. وكتب الناظر بعد تلقي 18 الف سؤال فكانت اكثر الاسئلة المتكررة عن تساقط الشعر ومشاكل البشرة .
ولذلك نشر الناظر منشورا مجمعا عن مشاكل الشعر ، والكثير من الأشخاص يبحث عن البوست المجمع للدكتور هاني الناظر.. لذلك نقدم ما كتبه علي صفحته:
مشاكل الشعر :
متي تعاني من مشكلة سقوط الشعر المرضية ؟
اذا وجدت يوميا علي المخدة الصبح اكثر من ١٢٠ شعرة فهذا يعني ان الشعر يتساقط تلقائيا دون اي شد .
الشعر الذي يتساقط في المشط والفرشاة وأثناء الغسيل
لا خوف منه لانه يقع علشان يطلع جديد مكانه .. اذن ماهو العلاج المناسب لسقوط الشعر ؟ كبسولات Royal Vit G واحدة بعد الافطار يوميا من شهرين لثلاثة ومعاها حمامات زيت لوز حلو مرتين اسبوعيا .
أفضل شامبو
كل أنواع الشامبو تصلح ولكن فيه نوعين كويسين StrongVille Shampoo وفي VB Styling shampoo .
أفضل علاج للشعر الهايش
zero frizz serum او StrongVille cream .. .
علاج قشرة الشعر
كلما غسلنا شعرنا ندهن فروة الرأس بأي نوع من انواع شامبوهات القشرة ونتركه علي فروة الرأس حوالي عشر دقائق ثم نشطفه.
هل كل كريمات فرد الشعر بها كراتين او بروتين او كولاچين او غيرها فعلا خطيرة ؟
خطيرة جدًا علي الصحة والشعر والجلد وممكن تأثيرها يظهر بعد ثلاث او اربع مرات .
ماذا عن الكرياتين اذا كانت زيرو فورمالين ؟
اذا كانت زيرو فورمالين تضر الشعر.
هل النوع البرازيلي للفرد آمن وليس خطيرا ؟
البرازيلي مثل الهندي مثل الامريكاني الجميع خطير وضار علي الشعر.
ما المناسب لفرد الشعر ؟
السيشوار ولكن بمعدلات قليلة.
مشاكل البشرة :
ماهو افضل كريم لنضارة البشرة ؟
QV Face cream دهان يوميا ..
واقي للشمس يناسب انواع البشرة المختلفة ؟
+Floxia SPF 50 او Bobaai cream
كريم لتفتيح البقع الداكنة بالجسم ؟
Depiderm او Avene depigment .
كريم للهالات تحت العين ؟
AAPE eye cream
افضل علاج للنمش ؟
الليزر هو العلاج الأمثل للنمش
حل مشكلة كعب القدمين الجاف المشقق خصوصا في الشتاء ؟
دهان يوميا مساء ب carbamide .
علاج تينيا الأظافر خصوصا أظافر القدم علاجها ؟
دهن الأظافر مرتين يوميا بسائل canesten او Batrafen اربعة شهور ..
للوقاية من الحساسية نتيجة صابون الغسيل وعلاجها؟
لابد من ارتداء جوانتي اثناء الغسيل ولعلاجها ندهن بكريم Tarolimus مرتبن يوميا ..
هل صابون الديتول خطر صحيح علي الجلد ؟
خطر جدًا .
افضل صابون للاستحمام ؟
صابونة الجلسرين وخاصة اصحاب البشرة الحساسة
افضل غسول للوجه يمنع ظهور حبوب الشباب وينظف الرؤوس السوداء ؟
نغسل الوجه صباحا ومساء StarVille facial wash اوبCleanance cleanings waterAvene
وكشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن المستلزمات الأساسية التي يجب أن تتواجد في حقيبة كل فتاة لحماية الجلد والبشرة من أشعة الشمس في الصيف.
وجاءت نصائح الناظر فيما يلي :
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1- ضرورة وجود زجاجة ماء لترطيب الجسم في الصيف.
2- استخدام الخيار لأنه يعمل على تعويض الجسم من فقدان الماء.
3- وجود كريم حماية للشمس يناسب البشرة.
4- مخلل لتناولها أثناء التعرق.
5- أسبرين لتناوله عند الإصابة بالصداع.
6- كريم للحروق.