بين الحياة و الموت.. أسرة شاب تستغيث بالسفارة المصرية في السعودية بعد تعرضه لحادث أليم

تستغيث أسرة الشاب حسن أبوبكر محمود أبوبكر، البالغ من العمر ٢٤ عاما، يقيم في مدينة رفحاء بالسعودية، بكل الجهات الرسمية الحكومية بأقصى سرعة ولاسيما بالسفارة المصرية بالسعودية، بعد تعرض الشاب لحادث أليم تسبب في كسور بالفكين وشرخ بالجمجمة ورشح ونزول مياه فى المخ.









تابعت أسرة المريض أن حالته الصحية سيئة ويحتاج لعمليتين فى المخ والفك طبقا للتقرير الطبي وبناء عليه تم ارساله إلى مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد فى مدينة عرعر.





تبين ان المريض يحتاج للاتى طبقا للتقرير الطبى:

١- عملية جراحية فى المخ لوقف المياه الناتجة عن كسر الجمجمه كسورا متعددة ولن تكون عملية جراحية عادية لأنه مطلوب جهاز يسمى E TRANS NASAL APPROACH وهذا الجهاز غير متوفر فى المنطقه الشمالية ويحتاج نقله بأقصى سرعة إلى مركز طبى كبير فى جدة أو الرياض.





٢- عملية جراحية فى الفكين لوجود كسور متعددة فى الفكين وأيضا هذا التخصص غير موجود فى المنطقة الشمالية.





وكشفت أسرة المريض عن رقم الإحالة للمريض فى بروتوكول المستشفيات وهى حالة طارئة وكانت قبل ذلك احالة انقاذ حياة: 1375180





اسم المرافق : كريم شريف محمود أبوبكر

هاتف المرافق: 0500980778







