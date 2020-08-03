مصرع مزارع وطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أسفل عجلات القطار فى المنيا

لقى طفل من ذوى الإحتياجات الخاصة مصرعه أثناء محاولته تخطي شريط السكة الحديد فيما لقى مزارع مصرعة أيضا بعدما صدمة القطار المتجة من بحري الي قبلي اثناء مرورها بمركز ملوى جنوب المنيا





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بمصرع شخصين صدمهما القطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد









إنتقل المقدم علاء جلال رئيس مباحث المديرية لفرع جنوب والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى لفحص البلاغ





و تبين مصرع كل من طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة (ابكم واصم ) يدعي يوسف . ح. ع 13 سنة واضافت تحريات البحث الجنائي ان الطفل لم يسمع صوت القطار القادم او تحذيرات موظف البلوك او الخفراء





و لقي مزارع مصرعة يدعي حمادة. ك 25 سنة دهسه القطار أثناء محاولته تخطي شريط السكة الحديد أمام قرية المعصرة جنوب مركز ملوى وجار رفع اثار الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق