AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع مزارع وطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أسفل عجلات القطار فى المنيا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:01 م
جثة
جثة
Advertisements
ايمن رياض
لقى طفل من ذوى الإحتياجات  الخاصة مصرعه أثناء محاولته  تخطي شريط السكة الحديد فيما لقى مزارع مصرعة أيضا بعدما  صدمة القطار المتجة من بحري الي قبلي اثناء مرورها بمركز ملوى جنوب المنيا 

تلقى اللواء  محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام  مدير مباحث المديرية بمصرع شخصين صدمهما القطار  أثناء  عبورهما شريط السكة الحديد 


إنتقل المقدم علاء جلال رئيس مباحث المديرية لفرع جنوب والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى  لفحص البلاغ 

و تبين  مصرع  كل من طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة  (ابكم واصم ) يدعي يوسف . ح. ع 13 سنة واضافت تحريات البحث الجنائي ان الطفل لم يسمع صوت القطار القادم او تحذيرات موظف  البلوك او الخفراء

و لقي مزارع مصرعة يدعي حمادة. ك 25  سنة   دهسه القطار أثناء  محاولته تخطي شريط السكة الحديد أمام قرية المعصرة جنوب مركز ملوى وجار رفع اثار الحادث وتحرر محضر بالواقعة  وأخطرت النيابة لتولي التحقيق

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رأسه تهشم.. قطار أسوان يدهس طفلا أثناء لهوه بـ طيارة في الحوامدية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبور السكة الحديد بطوخ

مصرع شخص بميت سلسيل أسفل عجلات قطار المطرية - المنصورة

دماء وأشلاء على شريط السكة الحديد.. شقيق قاتل أبنائه فى المنيا: اخي يعاني من مرض واضطراب نفسي.. والاهالي: حاول إخفاء الجثث بالتراب والزلط | القصة كاملة

ترشيحاتنا

منافس الزمالك .. نجم الرجاء المغربي يوجه رسالة غامضة إلى منتقديه

الجهاز الفني يحسم مستقبل العربي بدر وشادي رضوان في فريق الأهلي

مستشار الرئيس اللبناني يرد على أسباب استقالة وزير الخارجية

أخبار الفن .. حمو بيكا يتعرض لحادث .. في ذكرى ميلاد رشدي أباظة.. والدته سبب وفاته

بفساتين أنيقة.. ملكة جمال العالم تخطف الأنظار في حفل زفافها

انخفاض سريع جدا.. خبير وبائيات: وصلنا مرحلة التشبع ومخاوف من موجة ارتدادية لكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر ملموم ومكياج حاد .. ياسمين صبري تفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة.. شاهد

مشروب يومي مذهل.. فوائد ديتوكس الماء بالليمون

يشبه الشلل الدماغي| صداع الآيس كريم.. أسبابه وأعراضه