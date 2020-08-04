تراي ماتش في مران الأهلي

أجرى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة بين اللاعبين بطول الملعب «تراي ماتش»، بمشاركة حارسين، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الذي خاضه الفريق مساء اليوم على ملعب التتش.





واشتمل مران الفريق اليوم على جانب بدني وخططي، ثم خاض الفريق تقسيمة قوية بطول الملعب للتحضير لمواجهة إنبي التي تقام مساء الأحد المقبل في منافسات بطولة الدوري الممتاز.





وشارك حمدي فتحي في مران الفريق البدني وتدريبات الكرة، كما شارك في التقسيمة بعد الاطمئنان على حالته وجاهزيته للمرحلة المقبلة.



