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أخبار العالم

إيران تسجل 2697 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:13 م
كورونا
كورونا
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أ ش أ
 أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2697 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و185 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية - إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2697 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 317 ألفا و483 حالة حتى الآن بينهم 4 آلاف و129 في وضع حرج.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 274 ألفا و932 شخصا حتى الآن، مشير إلى أنه تم تسجيل وفاة 185 شخصا آخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 17 ألفا و802 شخص.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن مليونين و 587 ألفا و83 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بـ"کوفید - 19" في أنحاء البلاد حتى الآن.
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