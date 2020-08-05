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حوادث

اخبار الحوادث .. النائب العام يأمر بالتحقيق في شكوى التعدي على فتاة جنسيًّا بـ«فندق فيرمونت» .. إخلاء سبيل فتاة تيك توك منار سامي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:52 م
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
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قسم الحوادث
نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:

النائب العام يأمر بالتحقيق في شكوى التعدي على فتاة جنسيًّا بـ«فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة
تلقت «النيابة العامة» بتاريخ أمس الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أغسطس عام 2020 م كتابًا من «المجلس القومي للمرأة» مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل «فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

7 مزايا يحصل عليها خريجو كلية حقوق المتقدمين لـ الشرطة| فيديو
بدأت وزارة الداخلية فى تلقى طلبات الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على ليسانس الحقوق "ذكور" بحد أدنى تقدير مقبول لهذا العام ٢٠٢٠ أو العام السابق ٢٠١٩.

حكاية توربيني الدقي.. استغلال أطفال في التسول وهتك عرضهم ليلا
«كنا بنشغلهم وبنحاسبهم في أخر كل يوم.. والمخدرات هي الي خلتنا نهتك عرضهم» بهذه الكلمات بدأ جامع القمامة محمد ع. والطالب كمال ا. حديثهما أمام محكمة جنايات القاهرة، أثناء نظر محاكمتهم بتهم الاتجار فى البشر وهتك عرض الأطفال بالدقى.

إخلاء سبيل فتاة تيك توك منار سامي من قسم شرطة قها |تفاصيل مثيرة
كشف مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن القليوبية انه سوف يتم اخلاء سبيل منار سامي المعروفة إعلاميا بـ فتاة التيك توك من قسم شرطة قها بعد دفع الكفالة المقررة قدرها 20 ألف جنيه.

للمرة الثالثة.. تجديد حبس أسرة فتاة تيك توك منار سامي 15 يوما
قرر قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر الجزئية بمحافظة القليوبية تجديد حبس أسرة منار سامي المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" 15 يوما للمرة الثالثة.
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