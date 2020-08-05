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حوادث

للمرة الثالثة.. تجديد حبس أسرة فتاة تيك توك منار سامي 15 يوما

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:07 م
منار سامى
منار سامى
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إبراهيم الهوارى
قرر قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر الجزئية بمحافظة القليوبية تجديد حبس أسرة منار سامي المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" 15 يوما للمرة الثالثة.


وجاء ذلك في قضية اتهام والدها وشقيقها وشقيقتها بالتعدي على السلطات والتشاجر مع أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفرشكر خلال جلسة تجديد حبس المتهمة منار في اتهامها بالتحريض على الفسق بعد ورود تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة وتشاجرهم مع ضابط التأمين حيث ووجهت النيابة تهمة التعدي علي السلطات للمتهمين والإخلال بالأمن.

وكان أحمد الكاشف رئيس نيابة مركز كفر شكر قد قرر حجز والد وشقيق وشقيقة، منار سامي فتاة "التيك توك" على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على ضابط شرطة وأفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر خلال جلسة تجديد حبسها.

فيما حددت محكمة جنح كفر شكر جلسة 28 سبتمبر المقبل كأولى جلسات لمحاكمة منار سامي في قضية جديدة بخيانة الأمانة في مبلغ مالي قدره 100 آلف جنيه نظير تعاملات مالية بينها وبين أحد الاشخاص.

وجاء في البلاغ الذي حرره المستشار مينا ناجى الممثل القانوني لـ"أحمد.ك" المدعى وحمل رقم 4209 لسنة 2020 أن منار سامي حررت إيصال أمانة بمبلغ مالي قدره 100 آلف جنيه لـ"أحمد.ك" نظير تعاملات مالية بينهما إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ في الموعد القانوني المحدد له وماطلته في السداد مما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها.
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