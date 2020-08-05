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حوادث

النياية تصرح بدفن جثة عامل لقى مصرعه غرقا بشبرا الخيمة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:49 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
امرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بالتصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه غرقا فى ترعة بشبرا الخيمة بعد توقيع الكشف الطبى لبيان سبب الوفاة.

وامرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة من عمليات النجدة بوجود جثة طافية بمياه ترعة الشرقاوية دائرة القسم.
وعلى الفور قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وبالفحص تبين أن الجثة للمدعو " أحمد ح أ" 23 عاما عامل من ميت حلفا مركز قليوب.
وبسؤال أبناء خاله قرروا أنه حال قيام نجل عمتهم بالاغتسال بمياه الترعة عقب انتهائهم من شواء الذرة انزلقت قدمه وسقط بالمياه وتوفى غرقًا ولم يشتبه في وفاته جنائيا.
وتم نقل جثة المتوفى لمنزله بمعرفة أهليته وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة ورد بتقريره عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وامرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.
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