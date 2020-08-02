السيطرة على حريق شب في مخلفات الطريق التبادلي بقليوب.. صور

تمكنت قوات الدفاع المدنى بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق شب فى المخلفات والاشجار بأحد الطرق بمدينة قليوب دون اى اصابات او خسائر فى الأرواح.

















تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء. كما انتقل سيد عبد العظيم نائب الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب وتبين من المعاينة نشوب حريق ببعض المخلفات والاشجار بطول السكة الحديد على الطريق التبادلي وتمت السيطرة على الحريق ولا يوجد خسائر.









من ناحية اخرى كشفت المعاينة الأولية لحادث نشوب حريق داخل مسجد " زاوية" الصحابة بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية أن سبب الحريق ماس كهربائي داخل المسجد.









وتبين ان الحريق بدأ بلوحة مفاتيح الكهرباء الرئيسية للمسجد التي اشتعلت بها النيران ثم تساقطت ألسنة اللهب من أسلاك الكهرباء على سجاد المسجد ما ادى الى تفحمه.









تلقى العقيد سيد محمد مأمور مركز شبين القناطر بلاغا باندلاع حريق صباح اليوم في زاوية أسفل أحد العقارات بشارع بورسعيد بمدينة شبين القناطر.









انتقل على الفور المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر وسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران التي أتت على المكان.









وبمعاينته تبين أنه أسفل عقار ملك شخص يدعى "ش. ا" وعلى مساحة 90 مترا وتبين احتراق الفرش وبعض الأثاث ولم يسفر عن أي إصابات بشرية ورجحت المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائي.









وبسؤال شهود العيان أكدوا أن المصلين فرغوا من صلاة الفجر اليوم وأغلقوا الزاوية وتوجهوا إلى منازلهم كعادة كل يوم وفوجئوا باندلاع الحريق دون أى إصابات.