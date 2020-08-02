AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السيطرة على حريق شب في مخلفات الطريق التبادلي بقليوب.. صور

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:36 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الدفاع المدنى بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق شب فى المخلفات والاشجار بأحد الطرق بمدينة قليوب دون اى اصابات او خسائر فى الأرواح.




تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء. كما انتقل سيد عبد العظيم نائب الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب وتبين من المعاينة نشوب حريق ببعض المخلفات والاشجار بطول السكة الحديد على الطريق التبادلي وتمت السيطرة على الحريق ولا يوجد خسائر.


من ناحية اخرى كشفت المعاينة الأولية لحادث نشوب حريق داخل مسجد " زاوية" الصحابة بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية أن سبب الحريق ماس كهربائي داخل المسجد.


وتبين ان الحريق بدأ بلوحة مفاتيح الكهرباء الرئيسية للمسجد التي اشتعلت بها النيران ثم تساقطت ألسنة اللهب من أسلاك الكهرباء على سجاد المسجد ما ادى الى تفحمه.


تلقى العقيد سيد محمد مأمور مركز شبين القناطر بلاغا باندلاع حريق صباح اليوم في زاوية أسفل أحد العقارات بشارع بورسعيد بمدينة شبين القناطر.


انتقل على الفور المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر وسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران التي أتت على المكان.


وبمعاينته تبين أنه أسفل عقار ملك شخص يدعى "ش. ا" وعلى مساحة 90 مترا وتبين احتراق الفرش وبعض الأثاث ولم يسفر عن أي إصابات بشرية ورجحت المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائي.


وبسؤال شهود العيان أكدوا أن المصلين فرغوا من صلاة الفجر اليوم وأغلقوا الزاوية وتوجهوا إلى منازلهم كعادة كل يوم وفوجئوا باندلاع الحريق دون أى إصابات.
السيطرة على حريق شب في مخلفات الطريق التبادلي بقليوب.. صور
السيطرة على حريق شب في مخلفات الطريق التبادلي بقليوب.. صور
السيطرة على حريق شب في مخلفات الطريق التبادلي بقليوب.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اندلاع حريق بمخزن للقمامة بالخصوص .. فيديو وصور

السيطرة على حريق في زاوية للصلاة أسفل منزل بشبين القناطر

ضبط عاطلين بحوزتهما 750 جرام هيروين بالخصوص

تفاصيل جديدة في حريق مسجد الصحابة بشبين القناطر.. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. كوميديا المصريين بعد هروب أضحية من أصحابها

جريمة بشعة.. زوج يقتل عروسه بمساعدة والدته في الدقهلية بعد 25 يوم زواج

التعليم : لا مجال لـ تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020 لأي طالب قبل اعتمادها من الوزير

القصة الكاملة لتمثال "مصر تنهض".. نحّاته: لم يكتمل

محمد رجب يكشف تفاصيل معاناته من الاكتئاب لمدة عام ونصف

شاهد.. آخر ظهور لـ تركي آل الشيخ بعد الإعلان عن تدهور حالته الصحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. مرض جلدي بسبب حشرة يؤدي إلى الموت

مصر تنهض.. القصة الكاملة لتمثال عرّض صاحبه لسخرية المتخصصين والجمهور.. ودافعت عنه صاحبة تمثال محمد صلاح

بعد تساؤلات السوشيال.. أسباب تحول لون اللحوم لـ الأخضر أو الأسود