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حوادث

تفاصيل جديدة في حريق مسجد الصحابة بشبين القناطر.. صور

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:21 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
كشفت المعاينة الأولية لحادث نشوب حريق داخل مسجد " زاوية" الصحابة بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية أن سبب الحريق هو ماس كهربائي داخل المسجد.

كما تبين ان الحريق بدأ بلوحة مفاتيح الكهرباء الرئيسية للمسجد التي اشتعلت بها النيران ثم تساقطت ألسنة اللهب من أسلاك الكهرباء على سجاد المسجد ما ادى الى تفحمه.


وقال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة أوقاف القليوبية إن زاوية الصحابة بشبين هي زاوية أهلية وتتبع مديرية أوقاف القليوبية كإشراف فقط.

واشار الى أن تلك الزاوية مستثناة من قرار الغلق نظرا للتكدس الشديد بالمنطقة وقلة عدد المساجد الكبرى بها مضيفا أن أهالي المنطقة تقدموا بطلب للأوقاف بفتحها بشرط تطبيق التباعد بين المصلين واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد وتمت الموافقة عليه.

وتلقى العقيد سيد محمد مأمور مركز شبين القناطر بلاغا باندلاع حريق صباح اليوم في زاوية أسفل أحد العقارات بشارع بورسعيد بمدينة شبين القناطر.

انتقل على الفور المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر وسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران التي أتت على المكان.

وبمعاينته تبين أنه أسفل عقار ملك شخص يدعى "ش. ا" وعلى مساحة 90 مترا وتبين احتراق الفرش وبعض الأثاث ولم يسفر عن أي إصابات بشرية ورجحت المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائي.

وبسؤال شهود العيان أكدوا أن المصلين فرغوا من صلاة الفجر اليوم وأغلقوا الزاوية وتوجهوا إلى منازلهم كعادة كل يوم وفوجئوا باندلاع الحريق دون أى إصابات.
تفاصيل جديدة في حريق مسجد الصحابة بشبين القناطر.. صور
تفاصيل جديدة في حريق مسجد الصحابة بشبين القناطر.. صور
تفاصيل جديدة في حريق مسجد الصحابة بشبين القناطر.. صور
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