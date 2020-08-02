السيطرة على حريق في زاوية للصلاة أسفل منزل بشبين القناطر

شب حريق في مسجد صغير "زاوية" أسفل منزل بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث فوجئ الأهالي باندلاع الحريق وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.









وتم السيطرة عليه دون خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحريق ومعرفة السبب.





تلقى العقيد سيد محمد مأمور مركز شبين القناطر بلاغا باندلاع حريق صباح اليوم في زاوية أسفل أحد العقارات بشارع بورسعيد بمدينة شبين القناطر.





انتقل على الفور المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر وسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران التي أتت على المكان.





وبمعاينته تبين أنه أسفل عقار ملك شخص يدعى "ش. ا" وعلى مساحة 90 مترا وتبين احتراق الفرش وبعض الأثاث ولم يسفر عن أي إصابات بشرية ورجحت المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائي.





وبسؤال شهود العيان أكدوا أن المصلين فرغوا من صلاة الفجر اليوم وأغلقوا الزاوية وتوجهوا إلى منازلهم كعادة كل يوم وفوجئوا باندلاع الحريق دون أى إصابات.