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شاب يقتل والدته وشقيقه في أول أيام عيد الأضحى.. والتحريات: مريض نفسي وأصيب بحالة هياج

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:43 م
شاب يقتل والدته وشقيقة
شاب يقتل والدته وشقيقة في أول أيام عيد الأضحي
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إبراهيم الهوارى
الشاب أصيب بحالة هياج فألقي شقيقة من الطابق الرابع وقتل والدته
الجيران وجدوا الضحية معلقًا على تندة اعلى الشقة فى الشارع



كانت عقارب الساعة تشير الى الحادية عشرة صباحا، الجميع يحتفل بأول أيام عيد الأضحى المبارك وذبح الأضاحى ووسط كل ذلك فوجئ أهالى شارع عجيبة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية بالصراخ والعويل داخل أحد المنازل.



هرع الجميع الى مكان الصراخ ليجدوا احد الشباب معلقا على تندة اعلى الشقة فى الشارع والعثور على جثة ربة منزل غارقة فى دمائها وأحد ابنائها ممسكا في يده سكينًا.


وعلى الفور قام الأهالي بإبلاغ قوات الشرطة التى حضرت على الفور إلى موقع الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


وتبين أن المتهم يدعى "هشام ع" شاب مريض نفسيا نشبت بينه وبين شقيقه عبدالعزيز ع" مشاجرة وأثناء ذلك أصيب المتهم بحالة هياج فألقى به من الطابق الرابع وعندما حاولت الأم استطلاع الأمر سدد لها المتهم عدة طعنات أودت بحياتها في الحال.


وتبين من التحريات أن الأم تدعى "جيهان ف" ربة منزل وأن المتهم مصاب بمرض نفسي وهياج شديد وخلال محاولتها تهدئته استل سكينا وطعنها حتى الموت فيما ألقى بشقيقه من الطابق الرابع ولكنه سقط على تندة بالشارع.


تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها بنشوب مشاجرة في أحد المنازل بين شاب وشقيقه أسفرت عن مقتل والدتهما.


وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية إلى موقع الحادث وتحرر محضر بالواقعة وامرت النيابة بنقل الجثة لمشرحة بنها العام واستدعاء الطب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة وسؤال شقيق المتهم.
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