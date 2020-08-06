في صفقة انتقال حر.. إنتر ميلان يعلن ضم أليكسيس سانشيز نهائيا





وكان أليكسيس سانشيز انضم إلى إنتر ميلان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قادما من مانشستر يونايتد، لمدة موسم على سبيل الإعارة.





وذكر نادي إنتر ميلان عبر موقعه الرسمي، أن سانشيز وقع على عقود انضمامه إلى إنتر ميلان حتى صيف 2023، في صفقة انتقال حر.





وشارك سانشيز مع إنتر ميلان في 22 مباراة خلال الموسم المنقضي بالدوري الإيطالي، سجل خلالهما 4 أهداف، وصنع 9 آخرين.





وتبلغ القمية التسويقية لـ أليكسيس سانشيز 16 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تعاقده رسميا مع المهاجم التشيلسي أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد، لمدة 3 مواسم.