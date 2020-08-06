AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

في صفقة انتقال حر.. إنتر ميلان يعلن ضم أليكسيس سانشيز نهائيا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:32 ص
أليكسيس سانشيز
أليكسيس سانشيز
Advertisements
محمد السعيد
أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تعاقده رسميا مع المهاجم التشيلسي أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد، لمدة 3 مواسم.

وكان أليكسيس سانشيز انضم إلى إنتر ميلان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قادما من مانشستر يونايتد، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وذكر نادي إنتر ميلان عبر موقعه الرسمي، أن سانشيز وقع على عقود انضمامه إلى  إنتر ميلان حتى صيف 2023، في صفقة انتقال حر.

وشارك سانشيز مع إنتر ميلان في 22 مباراة خلال الموسم المنقضي بالدوري الإيطالي، سجل خلالهما 4 أهداف، وصنع  9 آخرين.

وتبلغ القمية التسويقية لـ أليكسيس سانشيز  16 مليون  جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاوتارو مارتينيز يطالب إنتر ميلان بالموافقة على رحيله إلى برشلونة

تمهيدا للتعاقد.. أشرف حكيمي يخضع للكشف الطبي في إنتر ميلان

مقابل 1.5 مليون دولار.. وادي دجلة يقترب من ضم إيهاب المباركي نجم الترجي

كريستيانو رونالدو يوافق على الانتقال إلى نيوكاسل

مجانًا .. إنتر يتوصل لاتفاق لضم سانشيز نهائيًا من مانشستر يونايتد

ترشيحاتنا

حقيقة سقوط صاروخ في مكان انفجار مرفأ بيروت.. فيديو

واجهة جديدة لطيران الإمارات بداية من 16 أغسطس

أسباب زيارة ماكرون لبيروت فى هذا التوقيت

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

لطلاب الثانوية العامة 2020.. معك خطوة بخطوة للتسجيل في اختبارات القدرات.. عبر هذا الرابط

أحمد صلاح حسني يوجه رسالة لـ ميدو بسبب أوضة اللبس.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغرب فى العالم.. عادات وتقاليد لن تجدها إلا فى أفريقيا.. صور

طريقة تحضير الشوفان في أسرع وقت

100 مليون جرعة نهاية 2020 .. تفاصيل عقار جديد لـ علاج مصابي كورونا