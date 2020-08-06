أحلام تدعم حسين الجسمي بعد التنمر عليه بسبب لبنان

دعمت الفنانة الاماراتية أحلام الشامسي مواطنها الفنان حسين الجسمي بعد تعرضه للتنمر بسبب دعمه لـ لبنان بعد تفجير مخزن في منطقة مرفأ في العاصمة اللبنانية بيروت.





وغردت أحلام الشامسي عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلة :" فخر بلادي الامارات اخويه #حسين_الجسمي".





وبدأت حملة التنمر على حسين الجسمي بعد ازمة انفجار بيروت، حيث اشار رواد سوسيال ميديا ان قبلها بأيام كان الفنان الاماراتي هنأ اللبنانين باليوم الجيش اللبناني الـ 75، فيما وصفه البعض بـ " النحس".





وقال رئيس الصليب الأحمر اللبناني لقنوات تليفزيونية محلية،، إن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذي هز بيروت أمس الثلاثاء بلغ نجو 135 قتيلا وإن مزيدًا من الضحايا لايزالون تحت الأنقاض.





وأظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر سوشيال ميديا تصاعد أعمدة الدخان في السماء بموقع الحادث، وأثار الحريق وتحطم بعض المنشآت المجاورة لموقع الحادث.







