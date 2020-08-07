شاهد.. لحظة استسلام محتجز الرهائن في فرع بنكي بمدينة لوهافر الفرنسية





وكان الرجل الذي احتجز ما يصل إلى 6 أشخاص كرهائن في بنك في لوهافر استسلم للشرطة بعد المفاوضات وصرح رئيس نقابة الشرطة بأن السلطات لم تستخدم أسلحة أثناء اعتقال الرجل.





وأكد وزير الداخلية جيرالد دارمانين في تغريدة على "تويتر" اعتقال محتجز الرهائن، حيث قال "تم القبض على خاطف الرهائن.. الرهائن آمنون وبصحة جيدة".





ووفقا للشرطة فإن الشخص الذي تم اعتقاله يعاني من مع مشاكل نفسية خطيرة.

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقظات يظهر من خلالها محتجز الرهائن في فرع بنكي بمدينة لو هافر الفرنسية وهو يقوم بتسليم نفسه لقوات الأمن.