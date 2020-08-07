AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. لحظة استسلام محتجز الرهائن في فرع بنكي بمدينة لوهافر الفرنسية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:57 م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقظات يظهر من خلالها محتجز الرهائن في فرع بنكي بمدينة لو هافر الفرنسية وهو يقوم بتسليم نفسه لقوات الأمن.

وكان الرجل الذي احتجز ما يصل إلى 6 أشخاص كرهائن في بنك في لوهافر استسلم للشرطة بعد المفاوضاتوصرح رئيس نقابة الشرطة بأن السلطات لم تستخدم أسلحة أثناء اعتقال الرجل.

وأكد وزير الداخلية جيرالد دارمانين في تغريدة على "تويتر" اعتقال محتجز الرهائن، حيث قال "تم القبض على خاطف الرهائن.. الرهائن آمنون وبصحة جيدة".

ووفقا للشرطة فإن الشخص الذي تم اعتقاله يعاني من مع مشاكل نفسية خطيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتقال خاطف الرهائن في أوكرانيا.. صور

الشرطة الفرنسية: مسلح يحتجز 6 رهائن في فرع بنك بوسط مدينة لوهافر

أطلق سراح اثنين .. الشرطة الفرنسية: محتجز الرهائن في لوهافر مريض نفسي

خاطف الرهائن في لو هافر يسلم نفسه للشرطة الفرنسية

المتهم مريض نفسي.. احتجاز رهائن داخل بنك في فرنسا.. فيديو

الشرطة الفرنسية: استسلام محتجز الرهائن الستة في لوهافر

ترشيحاتنا

الأرصاد تعلن عن موعد بدء انكسار الموجة الحارة.. فيديو

الرئيس اللبناني: تورط جهات خارجية في انفجار بيروت محتمل

5 مكاسب للزمالك من الفوز على المصري

بسبب كورونا.. اتحاد الكرة يطالب الصحة بإجراء جديد فى البطولات المحلية

الأحد.. رئيس الإنجيلية يلقي أولى عظاته بعد قرار عودة الصلوات من كنيسة مصر الجديدة

حسبى الله و نعم الوكيل.. هتاف مشيعى جثامين شهيدى الغربة فى السعودية على مقابر قرية البطحة بنجع حمادى.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمواجهة كورونا.. فض 5 أفراح وتفريق المعازيم بالشرقية

بملابس عصرية.. منة فضالى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

حسبى الله و نعم الوكيل.. هتاف مشيعى جثامين شهيدى الغربة فى السعودية على مقابر قرية البطحة بنجع حمادى.. فيديو