أمين الجميل: لبنان ينزف ولا بد من تغيير الطاقم السياسي

قال أمين الجميل الرئيس اللبناني الأسبق، إن بيروت تنزف منذ فترة وهناك الكثير من المعاناة يعيشها الشعب اللبناني، ولبنان معزول تماما ولا توجد قيادات.





وتابع أمين الجميل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور مقدمة برنامج "حصاد الأسبوع" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، قائلا: "من الصعب وجود حلول في غياب قائد للسفينة أو الطائرة، ولا بد من تغيير الطاقم السياسي الذي يتحكم بالبلاد، وأن يأتي فريق جديد يتمتع بالشفافية لينتشل لبنان من هذا المستنقع".





وأكمل: "هناك ثورات وشباب في الشوارع اللبنانية، وهناك كوادر قادرة على النهوض بلبنان، ولا بد من انتخابات تفرز قيادات يثق فيها الشعب اللبناني، وعلى الشعب اختيار القادة الجدد لينقلوا لبنان إلى الطريق الصحيح".





ونوه إلى أن مصر تقف دائما بجانب لبنان واعرف عاطفة الرئيس السيسي للبنان، مضيفا: "ننتظر أن تكون هناك حملة عربية لمساعدة لبنان على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى ودعمه في المحافل الدولية، ونحن بحاجة إلى دعم كل الأشقاء ليساهم في السلام اللبناني المنشود".