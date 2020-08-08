بعد خفض رسوم التصالح.. إقبال كبير من المخالفين للبناء بسداد جدية التصالح بالمنيا.. صور

عقب قرار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بخفض مقابل التصالح وتقنيين الأوضاع في بعض مخالفات البناء، والذي أقرته اللجان المشكلة لهذا الغرض واعتمده المحافظ.





تشهد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بجميع المراكز اقبالا كبيرا من الراغبين في التصالح في مخالفات البناء





وأكد المحافظ، انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة الى أيام الجمعة والسبت، واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.





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وقال المحافظ أن قرار خفض مقابل التصالح وتقنيين الأوضاع في بعض مخالفات البناء، يأتي في إطار الاستجابة لمطالب المواطنين راغبي التصالح، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، واستجابة لطلبات المواطنين الراغبين في التصالح في بعض مخالفات البناء.





وناشد المحافظ المواطنين للإسراع في سداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن 15 أغسطس الجاري هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، مشيرًا الى استمرار حملات ازالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة للحد من المخالفات.





وأوضح المحافظ ان هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتًا الى انه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.



