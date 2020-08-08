أنباء عن اعتزال حسين الجسمي.. سوزان نجم الدين: أنت أكبر من كل المهاترات

وقالت سوزان نجم الدين : "حسين الجسمى كلنا نحبك .. ومن أساؤوا لك أساؤوا لأنفسهم وانت أكبر من كل تلك المهاترات".

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ونشرت الفنانة سوزان نجم الدين مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعلق فيه على الاحداث التى تشهدها لبنان اليوم من مظاهرات، تحت هاشتاج لبنان ينتفض.





وقالت سوزان: "اننا متضامنين مع اهلنا فى لبنان ولابد ان يكون هناك امل فى أن يعود لبنان الى سابق عهده ولابد ان ننتصر لكرامتنا كعرب".