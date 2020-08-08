AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أنباء عن اعتزال حسين الجسمي.. سوزان نجم الدين: أنت أكبر من كل المهاترات

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:00 م
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة سوزان نجم الدين تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تدعم فيها الفنان حسين الجسمى بعد الهجوم الذى تعرض له بسبب احداث لبنان وهو الامر الذى دفع البعض لترويج انباء عن خبر اعتزاله الغناء. 

وقالت سوزان نجم الدين : "حسين الجسمى كلنا نحبك .. ومن أساؤوا لك أساؤوا لأنفسهم وانت أكبر من كل تلك المهاترات". 

اقرا ايضا 

ونشرت الفنانة سوزان نجم الدين مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعلق فيه على الاحداث التى تشهدها لبنان اليوم من مظاهرات، تحت هاشتاج لبنان ينتفض. 

وقالت سوزان: "اننا متضامنين مع اهلنا فى لبنان ولابد ان يكون هناك امل فى أن يعود لبنان الى سابق عهده ولابد ان ننتصر لكرامتنا كعرب". 

وأضافت سوزان : "لابد ان نتحد جميعا من اجل الوطن العربى ككل حتى يخرج كل بلد عربى من كبوته وازمته" . 
أنباء عن اعتزال حسين الجسمي.. سوزان نجم الدين: أنت أكبر من كل المهاترات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مظاهرات لبنان.. متظاهرون يحاولون اقتحام منزل رئيس الوزراء.. فيديو

بـ صورة ودعاء.. هاني شاكر يتضامن مع لبنان بعد انفجار بيروت

بلدي الثاني..حلا شيحة تدعم الشعب اللبناني بكلمات مؤثرة

نجوم الوطن العربي يدعمون لبنان بعد الانفجار.. ليلى علوي: قادرون على تخطى الأزمة.. كارول سماحة: قومي من تحت الردم يا بيروت.. وحلا شيحة: ربنا يطمنا على بلدي الثاني

تغريدة حسين الجسمي تعرضه للتنمر بعد انفجار مرفأ بيروت| التفاصيل الكاملة

تعقيبا على أحداث لبنان.. سوزان نجم الدين: لابد أن ننتصر لكرامتنا.. شاهد

ترشيحاتنا

عندما يجتمع الشيطان والمرأة.. سحر تثأر لشقيقها في جريمة تهز طوخ بالقليوبية

كاجوال جذاب.. كندة علوش تستعرض جمالها رفقة زوجها عمرو يوسف.. شاهد

تقتل القتيل وتمشي في جنازته.. هاشتاج أموال قطر تدمر بيروت يتصدر تويتر

خاص..مدرب تشيكي لقطاع الناشئين الأهلي.. ومؤتمر صحفي الإثنين لتقديمه

بعد مظاهرات اليوم.. راغب علامة يطالب باستقالة الحكومة اللبنانية

احترس.. عادات خاطئة تفعلها يوميا تسبب ظهور الكرش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريد من نوعة.. أسباب وأعراض شلل الأحبال الصوتية

طريقة عمل سلطة الفواكه بالأيس كريم

مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان