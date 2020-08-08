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فن

ما بدنا نموت منفجرين.. هيفاء وهبى تفاجئ الحكومة اللبنانية بطلب

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:54 م
هيفاء وهبى
هيفاء وهبى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة هيفاء وهبى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، توجه فيه رسالة إلى الحكومة اللبنانية وذلك عقب انفجار بيروت. 

وقالت هيفاء وهبى: "فينا نطلب طلب صغير؟ ما بدنا نموت منفجرين!.. اتركوا ربنا يرسم قدرنا مش انتو!.. بدنا نعيش بكرامة!.. لبنان بيستحق يكون بخير وشعبه يكون بأمان!". 

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وكشفت هيفاء وهبي، عن تفاصيل تعرض منزلها للهدم؛ بسبب انفجار مرفأ بيروت، والذي وقع منذ أيام في لبنان.

وقالت وهبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، مساء اليوم الجمعة: "نشكر الشعب المصري على المشاعر الحلوة اللي شوفناها من مصر".

وأكملت حديثها "منزلي يبعد عن موقع الانفجار بـ 500 متر"، متابعة "نحن مصدومين حتى اليوم من الحادثة، فأنا أسكن أمام موقع الانفجار، والحمدلله مكنتش في البيت، والمنزل كله تدمر، ونحن بخير". 

وأضافت الفنانة اللبنانية، أنه :"ملامح بيروت راحت تماما والصدمة كانت رهيبة وبدأت بصوت قوي من الانفجار جلعنا في موقف حالة رعب"، لافتة إلى ان :"لبنان بتروح ومش عارفين ليه، وحاسين إننا ندفع ثمن إننا لبنانيين فقط".
ما بدنا نموت منفجرين.. هيفاء وهبى تفاجئ الحكومة اللبنانية بطلب
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