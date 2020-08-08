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فن

بحضور حسين فهمى.. صور جديدة من احتفال مصطفى فهمي بعيد ميلاده

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:37 م
مصطفى فهمى وزوجته
مصطفى فهمى وزوجته فاتن موسى
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أحمد إبراهيم
نشرت الاعلامية فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمى صور جديدة من حفل عيد ميلاده الذى شارك فيه شقيقه الفنان حسين فهمى وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت فاتن على الصور قائلة: "العمر كله يا حبى وعقبال 100 سنة".

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كانت فاتن شاركت جمهورها أيضا مقطع فيديو ومن الحفل وعلقت عليه قائلة: "عيد ميلاد سعيد لزوجى، حب حياتى، أتمنى لك حياة طويلة سعيدة وصحية.. الله يحمى بيتى يا لبنان يا شعبى".

وأضافت فاتن قائلة: "برغم الألم الكبير اللي حاسي فيه اتجاه بلدي لبنان بعد التفجير الإرهابي المجرم السافل الغاشم الي صار ببيروت قلب لبنان وست الدنيا، وسببلنا قهر وغصّة ووجع ممتد، بدعى الله يصبر أهل الشهداء ويشفي الجرحى.

وتابعت فاتن قائلة: "يمسح دمعة حزن صابت وطني وبدعى يبأى صامد ويتخطى الأزمات والمؤامرات، برغم كل هالشي ما فيي ما عايد زوجى وحبيبي ورفيق عمرى مصطفى بعيد ميلاده إلي بصادف اليوم وإتمنالوا كل الصحة والعافية وطوله العمر ويضل نجم حياتي الي منورها عطول".
بحضور حسين فهمى.. صور جديدة من احتفال مصطفى فهمي بعيد ميلاده
بحضور حسين فهمى.. صور جديدة من احتفال مصطفى فهمي بعيد ميلاده
بحضور حسين فهمى.. صور جديدة من احتفال مصطفى فهمي بعيد ميلاده
بحضور حسين فهمى.. صور جديدة من احتفال مصطفى فهمي بعيد ميلاده
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