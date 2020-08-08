بحضور حسين فهمى.. صور جديدة من احتفال مصطفى فهمي بعيد ميلاده





وعلقت فاتن على الصور قائلة: "العمر كله يا حبى وعقبال 100 سنة".





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كانت فاتن شاركت جمهورها أيضا مقطع فيديو ومن الحفل وعلقت عليه قائلة: "عيد ميلاد سعيد لزوجى، حب حياتى، أتمنى لك حياة طويلة سعيدة وصحية.. الله يحمى بيتى يا لبنان يا شعبى".





وأضافت فاتن قائلة: "برغم الألم الكبير اللي حاسي فيه اتجاه بلدي لبنان بعد التفجير الإرهابي المجرم السافل الغاشم الي صار ببيروت قلب لبنان وست الدنيا، وسببلنا قهر وغصّة ووجع ممتد، بدعى الله يصبر أهل الشهداء ويشفي الجرحى.





وتابعت فاتن قائلة: "يمسح دمعة حزن صابت وطني وبدعى يبأى صامد ويتخطى الأزمات والمؤامرات، برغم كل هالشي ما فيي ما عايد زوجى وحبيبي ورفيق عمرى مصطفى بعيد ميلاده إلي بصادف اليوم وإتمنالوا كل الصحة والعافية وطوله العمر ويضل نجم حياتي الي منورها عطول".