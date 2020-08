أحبك يا بعلي.. زوجة مصطفى فهمي تُقبله في عيد ميلاده

View this post on Instagram

Happy BirthDay to my husband,, to the love of my life❤ Today is your BD🎂 Wishing U my loving husband a long happy & healthy life.. love you my wonderful hubby💋🎂🧨💕🎂🎂🎂🎈🎈🎈🎈 God protect my my home my Lebanon my people 🙏🙏❤ برغم الألم الكبير اللي حاسي فيه اتجاه بلدي لبنان بعد التفجير الإرهابي المجرم السافل الغاشم الي صار ببيروت قلب لبنان وست الدنيا، وسببلنا قهر وغصّة ووجع ممتد .. بدعي الله يصبر أهل الشهداء ويشفي الجرحى..ويمسح دمعة حزن صابت وطني وبدعي يبأى صامد ويتخطى الأزمات والمؤامرات ... 🙏🤲 برغم كل هالشي ما فيي ما عايد زوجي وحبيبي ورفيق عمري مصطفى بعيد ميلاده الي بصادف اليوم وإتمنالو كل الصحة والعافية وطولة العمر ويضل نجم حياتي الي منورها عطول Happy Happy 💋💋💋🎂🙏🙏🙏🧿 🧿🧿BirthDay my endless love 7️⃣/8️⃣ #BirthdayKing #MostafAFahmiBirthday #Leo #MostafaFahmi #love#Beauty#celebrities#family #lebanon #Egypt#northcost#beirut#MostafaFaten #FatenMoussaFahmi #عيد_ميلاد #مصطفى_فهمي #مصطفى_فاتن#فاتن_موسى#فاتن_فهمي#حبي#مصر#لبنان#وطن#عيلة