AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحبك يا بعلي.. زوجة مصطفى فهمي تُقبله في عيد ميلاده

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:50 م
زوجة مصطفى فهمي تُقبله
زوجة مصطفى فهمي تُقبله
Advertisements
سعيد فراج - محمد نحلة
نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه تحتفل بعيد ميلاد زوجها الفنان مصطفى فهمي، الذي يوافق اليوم الجمعة 7 أغسطس، وليس 13 سبتمبر مثلما هو مشاع على موسوعة ويكيبيديا.
 

وظهرت، فاتن موسى، في الصورة وهي تُقبل زوجها مصطفى فهمي، وعلقت بالإنجليزية: «عيد ميلاد سعيد لزوجي ، لحب حياتي ، اليوم هو عيد ميلادك أتمنى لك حياة طويلة سعيدة وصحية لك يا زوجي .. أحبك يا بعلي الرائع». 



وتابعت زوجة مصطفى فهمي، بالعربية قائلة: «رغم الألم الكبير اللي حاسي فيه اتجاه بلدي لبنان بعد التفجير الإرهابي المجرم السافل الغاشم الي صار ببيروت قلب لبنان وست الدنيا، وسببلنا قهر وغصّة ووجع ممتد».


وأضافت: «بدعي الله يصبر أهل الشهداء ويشفي الجرحى..ويمسح دمعة حزن صابت وطني وبدعي يبأى صامد ويتخطى الأزمات والمؤامرات .. برغم كل هالشي ما فيي ما عايد زوجي وحبيبي ورفيق عمري مصطفى بعيد ميلاده الذي بصادف اليوم وإتمنالو كل الصحة والعافية وطولة العمر ويضل نجم حياتي الي منورها عطول». 


View this post on Instagram

Happy BirthDay to my husband,, to the love of my life❤ Today is your BD🎂 Wishing U my loving husband a long happy & healthy life.. love you my wonderful hubby💋🎂🧨💕🎂🎂🎂🎈🎈🎈🎈 God protect my my home my Lebanon my people 🙏🙏❤ برغم الألم الكبير اللي حاسي فيه اتجاه بلدي لبنان بعد التفجير الإرهابي المجرم السافل الغاشم الي صار ببيروت قلب لبنان وست الدنيا، وسببلنا قهر وغصّة ووجع ممتد .. بدعي الله يصبر أهل الشهداء ويشفي الجرحى..ويمسح دمعة حزن صابت وطني وبدعي يبأى صامد ويتخطى الأزمات والمؤامرات ... 🙏🤲 برغم كل هالشي ما فيي ما عايد زوجي وحبيبي ورفيق عمري مصطفى بعيد ميلاده الي بصادف اليوم وإتمنالو كل الصحة والعافية وطولة العمر ويضل نجم حياتي الي منورها عطول Happy Happy 💋💋💋🎂🙏🙏🙏🧿 🧿🧿BirthDay my endless love 7️⃣/8️⃣ #BirthdayKing #MostafAFahmiBirthday #Leo #MostafaFahmi #love#Beauty#celebrities#family #lebanon #Egypt#northcost#beirut#MostafaFaten #FatenMoussaFahmi #عيد_ميلاد #مصطفى_فهمي #مصطفى_فاتن#فاتن_موسى#فاتن_فهمي#حبي#مصر#لبنان#وطن#عيلة

A post shared by Faten Moussa Fahmi (@fatenmoussa1) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحتفل بعيد ميلاد شقيقها.. أحدث ظهور للفنانة شيرى عادل

عمرو محمود ياسين يصحح خطأ لجمهوره بخصوص تاريخ ميلاد والده

بعد إعلان محمد رمضان تقديم حياة أحمد زكي.. موقف فاتن حمامة من تجسيدها على الشاشة

شاهد.. أحدث ظهور للفنان مصطفى فهمى وزوجته

أحبك اكتر من الحياة .. شاهد عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد ابنته

ملفتة ومبهجة.. 15 صورة تبرز جمال زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها

ترشيحاتنا

15 صورة من مسرحية "صباحية مباركة يا عريس" لـ علي ربيع وأوس أوس

دجلة يفاضل بين حارسي الزمالك وبيراميدز لخلافة عبد المنصف

حيفا وبيروت| من لبنان إلى إسرائيل: نحن السابقون وأنتم اللاحقون

أخبار الرياضة.. مدير بيراميدز في إنجلترا لإنهاء صفقة رمضان صبحي.. تعليق مؤثر من زوجه الخطيب عقب سرقة منزلهم

الصفعة تؤلمه.. أردوغان يهاجم اتفاق الحدود البحرية بين مصر واليونان

خاص| أشرف عبد العزيز ينفى خطوبة ابنته لـ أحمد عز ويتوعد مروجي الشائعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة من مسرحية "صباحية مباركة يا عريس" لـ علي ربيع وأوس أوس

لأصحاب الوزن الزائد .. 6 حيل لإخفاء الكرش بالملابس

ظهور عرض جديد في الرئة يشير للإصابة بـ كورونا .. اكتشفه بالأشعة السينية