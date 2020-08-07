أحبك يا بعلي.. زوجة مصطفى فهمي تُقبله في عيد ميلاده

نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى ، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه تحتفل بعيد ميلاد زوجها الفنان مصطفى فهمي ، الذي يوافق اليوم الجمعة 7 أغسطس، وليس 13 سبتمبر مثلما هو مشاع على موسوعة ويكيبيديا.





وظهرت، فاتن موسى، في الصورة وهي تُقبل زوجها مصطفى فهمي ، وعلقت بالإنجليزية: «عيد ميلاد سعيد لزوجي ، لحب حياتي ، اليوم هو عيد ميلادك أتمنى لك حياة طويلة سعيدة وصحية لك يا زوجي .. أحبك يا بعلي الرائع».













رغم الألم الكبير اللي حاسي فيه اتجاه بلدي لبنان بعد التفجير الإرهابي المجرم السافل الغاشم الي صار ببيروت قلب لبنان وست الدنيا، وسببلنا قهر وغصّة ووجع ممتد». وتابعت زوجة مصطفى فهمي ، بالعربية قائلة: «









وأضافت: « بدعي الله يصبر أهل الشهداء ويشفي الجرحى..ويمسح دمعة حزن صابت وطني وبدعي يبأى صامد ويتخطى الأزمات والمؤامرات .. برغم كل هالشي ما فيي ما عايد زوجي وحبيبي ورفيق عمري مصطفى بعيد ميلاده الذي بصادف اليوم وإتمنالو كل الصحة والعافية وطولة العمر ويضل نجم حياتي الي منورها عطول».







