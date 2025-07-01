ظروف العمالة اليومية في المنطقة.. شريف عامر يرصد شهادات أهالى وضحايا حادث الطريق الإقليمي

يقدم الإعلامي شريف عامر، حلقة خاصة ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، غدًا الأربعاء، على خطى ضحايا حادث كفر السنابسة فتيات الطريق الإقليمي، وعرض شهادات تذاع لأول مرة.

وقام الاعلامي شريف عامر بجولة ميدانية التقى خلالها بالأهالي وتحدث معهم في حوار مفتوح حول الظروف المعيشية التي تعاني منها العمالة اليومية في المنطقة.

وركز اللقاء على تسليط الضوء على واقع الحياة اليومية للعمال، والتحديات التي يواجهونها في ظل غياب الاستقرار المادي والخدمي، وذلك في محاولة لفهم أعمق لملابسات الحادث من منظور اجتماعي ومعيشي، وتطرق الحوار للتعرف على التفاصيل وما جرى في منطقة كفر السنابسة بعد حادث شهيدات الدائري الإقليمي.