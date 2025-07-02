بعد الفوز على مانشستر سيتي.. شريف عامر: الهلال السعودي بقى له فصل يخصه في عالم كرة القدم

أكد الاعلامي شريف عامر، أن نادي الهلال السعودي بقى له فصل يخصه في عالم كرة القدم وعمل انجاز كبير وبقى له فصل في تاريخ الكرة سواء السعودية أو الاسيوية أو العربية وقدر يحقق انجاز، وأنا من اسبوعين قلت ازاي الناس كانوا معجبين بأداء الهلال أمام ريال مدريد وكان أداء بطولي أمام برند عالمي اسمه ريال مدريد والنهاردة يفوز نفس الكبير.

وقال شريف عامر، خلال تقديمه برنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه "لأول مرة بشكل إيجابي نرى أن الهلال السعودي يتغلب على مانشستر سيتي وهدم الثوابت وده شيء ايجابي جدا وبحب اشوف انعكاس الاخبار في آراء الناس".

وتابع مقدم برنامج “يحدث في مصر”، أن "احنا طول الوقت عايشين في خريطة القوى العظمى بكرة القدم فيها أوروبا وامريكا اللاتينية والجنوبية هي المسيطرة والهلال السعودي حقق هدفا أنه كسر احتكار العرش اللي قعد عليها الاوروبيين وبتوع امريكا اللاتينية".