ربنا يشفيك يامصطفي وتقوم بالسلامه وتبقي أحسن من الأول كمان ربنا يطمن أهلك عليك وحبايبك 🙏🙏 أدعوا لمصطفي حالته صعبه جدًا جدًا محدش عارف يمكن دعوة واحدة ربنا يجعلها سبب شفاؤه اللهم اشفيه واشفي كل مريض يارب 🙏🙏