تامر حسني يزور اليوتيوبر مصطفى حفناوي بعد تدهور حالته الصحية

قام النجم تامر حسني بزيارة اليوتيوبر مصطفى حفناوي كتعاطف إنساني منه ، بعدما تدهورت حالته الصحية خلال الأيام القليلة الماضية، بمستشفى دار الدفاع الجوي بالتجمع الخامس بالقاهرة.





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ويمكث "حفناوي" بالعناية المركزة منذ عدة أيام، نتيجة إهمال طبي أدى إلى ض مور في المخ وإصابته بجلطة بالجزء الأيسر.









وأثار أصدقائه مواقع التواصل الاجتماعي مشكلة مصطفى حفناوي، مطالبين الدعاء له حيث أنه في أمس الحاجة للدعاء من الجميع، والخروج من أزمته الصحية بمعجزة.









يذكر أن شارك الفنان تامر حسنى فى بطولة فيلم "الفلوس" بطولة ايضا الفنانة زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.