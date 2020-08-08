عمرو راضي داعيا لشفاء الحفناوي: متكسرليش ضهري يا رب





وكتب راضي على الصورة: "متكسرليش ضهري وقوم يا عنيا .. متعملش فيا كده أرجوك متدنيش نص عمري وتبعد، متسبش ايدي يا بني متحرقش قلبي يا رب".







جدير بالذكر أن عدد كبير من رواد التواصل الإجتماعي من أصدقاء وأقارب أو رواد يتابعون مصطفى حفناوي يدعوون له في كل وقت حتى يتم شفاؤه ويعود مرة آخرى ليتواصل معهم.





جدير بالذكر أن حفناوي يمكث بالعناية المركزة منذ عدة أيام، نتيجة إهمال طبي أدى إلى ضمور في المخ وإصابته بجلطة بالجزء الأيسر ومنذ ساعات اصيب بغيبوبة.



نشر اليوتيوبر الشهير عمرو راضي، صورة تجمعه باليوتيوبر مصطفى حفناوي داعيا له بالشفاء العاجل ويطلب من الجميع الدعاء له بلجاجة لأن حالته حرجة.