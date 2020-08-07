منزلي أمام الميناء مباشرة .. هيفاء وهبي: نجوت من الموت في انفجار بيروت

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن تفاصيل تعرض منزلها للهدم؛ بسبب انفجار مرفأ بيروت، والذي وقع منذ أيام في لبنان.





وقالت وهبي ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، مساء اليوم الجمعة: "نشكر الشعب المصري على المشاعر الحلوة اللي شوفناها من مصر".





وأكملت حديثها "منزلي يبعد عن موقع الانفجار بـ 500 متر"، متابعة "نحن مصدومين حتى اليوم من الحادثة، فأنا أسكن أمام موقع الانفجار، والحمدلله مكنتش في البيت، والمنزل كله تدمر، ونحن بخير".





وأضافت الفنانة اللبنانية، أنه :"ملامح بيروت راحت تماما والصدمة كانت رهيبة وبدأت بصوت قوي من الانفجار جلعنا في موقف حالة رعب"، لافتة إلى ان :"لبنان بتروح ومش عارفين ليه، وحاسين إننا ندفع ثمن إننا لبنانيين فقط".