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أخبار العالم

خــاص .. بشرى سارة للعالم .. الإمارات تعلن توصلها إلى لقاح لفيروس كورونا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:37 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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مـيـس رضـا

كشف مصدر مطلع عن أنباء سارة تفيد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة  ستكشف النقاب عن اللقاح المنتظر قريبا، مؤكدا أنها شارفت على الإنتهاء من مراحله الأخيرة والتجارب اللازمة له.

 

وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريح خاص لـ صدى البلد، أن الإمارات تفاجيء العالم دائما بإنجازات غير مسبوقة فهى تعمل فى صمت والنتائج عادة مذهلة، لافتًا إلى الإنجازات غير العادية  التى حققتها فى عام 2020 بإطلاق مسبار الأمل ومحطة براكة النووية ويعد اللقاح الإنجاز الثالث، فهى تتفانى فى العمل  وتواصل مسيرتها بسواعد ابنائها المخلصين رغم الظروف القهرية التى خيمت على العالم .

 

وأشار المصدر إلى أن هذا الإنجاز ليس للإمارات فقط بل فخر لكل العرب ولا ننسي فضل العرب القدامى فى كافة المجالات على الدول الغربية الذين أضاءوا بعلمهم عصور الظلام، مؤكدا أن العرب يستعيدون مجدهم من جديد.

 

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