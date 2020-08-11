وزير التموين: المشاركة في الانتخابات واجب وطني..والدولة قامت بما عليها للحماية من كورونا

قال الدكتور على مصلحى وزير التموين: إن الدولة المصرية قامت بكل ما لها وما عليها فى الاستعدادات الصحية الكاملة المتزامنة مع انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020.





وأضاف على مصيلحى، خلال حواره ببرنامج، صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ، أم بى سى مصر2 ، أنه من الضرورى ارتداء الكمامة عند التصويت داخل اللجان لتجنب انتشار العدوى.





وزير التموين ، أن هناك كمامات موجودة أمام باب اللجان فى حالة وجود مواطن لا يرتدى الكمامة ، إذا فلا يتبقى سوى دور المواطن نفسه فى المشاركة الانتخابية . واشارإلىأن





وتابع وزير التموين ، أن المشاركة تعلن عن وجودك بين 100 مليون مواطن مصرى أخر، لافتا إلى أن المشاركة تدل على قيام المواطن بواجبه وبالتالى يستطيع المطالبة بكافة حقوقة الاخرى بالدولة .



