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وزير التموين: المشاركة في الانتخابات واجب وطني..والدولة قامت بما عليها للحماية من كورونا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:56 م
صدى البلد
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ريهام فيكتور
قال  الدكتور على مصلحى وزير التموين: إن الدولة المصرية قامت بكل ما لها وما عليها  فى الاستعدادات الصحية الكاملة المتزامنة مع انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020.

وأضاف على مصيلحى، خلال حواره ببرنامج، صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ، أم بى سى مصر2 ، أنه من الضرورى ارتداء الكمامة عند التصويت داخل اللجان لتجنب انتشار العدوى.

واشار  وزير التموين ، إلى أن هناك كمامات موجودة أمام باب اللجان فى حالة وجود مواطن لا يرتدى الكمامة ،  إذا فلا يتبقى سوى دور المواطن نفسه فى المشاركة الانتخابية .

وتابع  وزير التموين ، أن المشاركة تعلن  عن وجودك بين 100 مليون مواطن مصرى أخر، لافتا إلى أن المشاركة تدل على قيام المواطن بواجبه وبالتالى يستطيع المطالبة بكافة حقوقة الاخرى بالدولة .

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