AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بالجامعات الحكومية والخاصة.. وزير التعليم العالي يقرر تخصيص منح دراسية لأبناء الشهداء

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:48 م
وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى
Advertisements
نهلة الشربيني
دعا الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعلم العالي والبحث العلمي، إلى تكريم شهداء الأطقم الطبية والإدارية الذين استشهدوا جراء الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك النماذج المشرفة من مديري المستشفيات ومسئولي الرعاية والأطباء والهيئات المعاونة والإداريين وأفراد الأمن، والتي نجحت في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد بجميع مراحله، كما أعلن الوزير تخصيص منح دراسية لأبناء الشهداء بالجامعات الحكومية والخاصة تكريمًا لهم.


اقرأ أيضا:


جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اجتماعًه الشهري يوم الثلاثاء 11 أغسطس ٢٠٢٠، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء المجلس.


وفي بداية الاجتماع، أشاد الوزير بالجهود الضخمة التي تبذلها المستشفيات الجامعية ممثلة في الأطقم الطبية والعاملين بها  بها خلال الفترة الماضية لاستقبال وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى جهود مستشفيات وزارة الصحة.


اقرأ أيضا:


كما وجه الوزير بضرورة وضع جميع إمكانيات المستشفيات الجامعية لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية، مطالبًا بمراقبة حالات الإصابة خلال الأسبوعين القادمين لتقييم الموقف، واتخاذ جميع الاستعدادات لمواجهة أي موجة ثانية محتملة خلال فصل الشتاء. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأعلى للمستشفيات الجامعية: ملتزمون بتوجيهات وزير التعليم العالي.. وعودة تشغيل العيادات الخارجية بالطاقة القصوى

الحكومة: تجهيز مستشفيات جامعات قنا وسوهاج وكفر الشيخ لعلاج كورونا

تكليف حسام عبد الغفار متحدثًا رسميًا باسم وزارة التعليم العالي

التعليم العالي: تكريم شهداء الأطقم الطبية والإدارية والنماذج المشرفة في مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

علي جمعة: باستخدام كلمتين تجاوز كثير من المتصدرين العلم فيما لا يعنيهم

هل يأثم الإنسان من الكلام فى الحمام وإطالة المكث فيه؟.. البحوث الإسلامية يجيب

سارق بنوك يقتل نفسه أثناء محاولته تنفيذ عملية سطو.. تفاصيل

بسبب برشلونة والبايرن.. الجبلاية تخاطب الأمن لتقديم لقاء الأهلي والإنتاج بالدورى

بعد ارتفاع غير مسبوق.. هبوط مفاجئ بـ أسعار الذهب

بشرة سارة.. بدء إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارق بنوك يقتل نفسه أثناء محاولته تنفيذ عملية سطو.. تفاصيل

فى عيد ميلادها.. 10 صور عرضت مريم أوزرلي للانتقاد بسبب عمليات التجميل

بإطلالة ملفتة.. رانيا منصور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة