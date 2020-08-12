بالجامعات الحكومية والخاصة.. وزير التعليم العالي يقرر تخصيص منح دراسية لأبناء الشهداء

دعا الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعلم العالي والبحث العلمي، إلى تكريم شهداء الأطقم الطبية والإدارية الذين استشهدوا جراء الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك النماذج المشرفة من مديري المستشفيات ومسئولي الرعاية والأطباء والهيئات المعاونة والإداريين وأفراد الأمن، والتي نجحت في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد بجميع مراحله، كما أعلن الوزير تخصيص منح دراسية لأبناء الشهداء بالجامعات الحكومية والخاصة تكريمًا لهم.
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كما وجه الوزير بضرورة وضع جميع إمكانيات المستشفيات الجامعية لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية، مطالبًا بمراقبة حالات الإصابة خلال الأسبوعين القادمين لتقييم الموقف، واتخاذ جميع الاستعدادات لمواجهة أي موجة ثانية محتملة خلال فصل الشتاء.