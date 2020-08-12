بالجامعات الحكومية والخاصة.. وزير التعليم العالي يقرر تخصيص منح دراسية لأبناء الشهداء

دعا الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعلم العالي والبحث العلمي، إلى تكريم شهداء الأطقم الطبية والإدارية الذين استشهدوا جراء الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك النماذج المشرفة من مديري المستشفيات ومسئولي الرعاية والأطباء والهيئات المعاونة والإداريين وأفراد الأمن، والتي نجحت في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد بجميع مراحله، كما أعلن الوزير تخصيص منح دراسية لأبناء الشهداء بالجامعات الحكومية والخاصة تكريمًا لهم.

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جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اجتماعًه الشهري يوم الثلاثاء 11 أغسطس ٢٠٢٠، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء المجلس.









وفي بداية الاجتماع، أشاد الوزير بالجهود الضخمة التي تبذلها المستشفيات الجامعية ممثلة في الأطقم الطبية والعاملين بها بها خلال الفترة الماضية لاستقبال وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى جهود مستشفيات وزارة الصحة.



