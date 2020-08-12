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أخبار العالم

اليونان: تركيا متواجدة قرب حدودنا.. وأسطولنا يراقب الوضع

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:51 م
اليونان وتركيا
اليونان وتركيا
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شيماء مصطفى
أدانت اليونان، اليوم الأربعاء، مواصلة تركيا استفزازاتها في منطقة شرق المتوسط وانتهاكها للحدود البحرية للبلاد.


ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، قالت اليونان إن سفن سلاح البحرية التركي كانت على مسافة 60 ميلا بحريا جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، مما يشكل انتهاكا للحدود البحرية.


وأوضحت وزارة الدفاع اليونانية أن الأسطول البحري اليوناني موجود في المنطقة لمراقبة النشاطات التركية.


وكان وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، أعلن اليوم، الأربعاء، عن بدء سفينة عروج ريس بأعمال المسح السيزمي ثنائية الأبعاد شرق المتوسط.


وأضاف دونماز، في تصريحات صحفية، أنه تم إنزال كابلات المسح الزلزالي في البحر الأبيض المتوسط، لإجراء المسح السيزمي ثنائي الأبعاد حتى 23 أغسطس.


وكانت اليونان وقبرص اتفقتا على "عمل منسق" لمواجهة الاستفزازات التركية في شرق المتوسط.


يأتي ذلك بعد أن أعلنت تركيا في وقت سابق، تحرك سفينة الاستكشاف التركية "عروج ريس" نحو الشرق، ضمن منطقة حددتها البحرية التركية للمسح الزلزالي؛ من أجل التنقيب عن النفط قرب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، وفقًا لصحيفة "كاثيمرني" المحلية.


وفي استعراض وتحد لاعتراض اليونان مرارًا وتكرارًا على تنقيب تركيا في شرق المتوسط قرب جرفها القاري؛ نشرت وزارة الدفاع التركية، صورا، تظهر فيها سفينة الحفر "عروج"، وهي تقوم بأعمال التنقيب والمسح، وترافقها عدة سفن حربيّة.
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