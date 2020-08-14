مرتضى منصور لـ صدى البلد: خاطبت هيدرسفيلد لإفشال انتقال رمضان صبحي لـ الأهلي





وقال مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "أنا اللى بعت الجواب لنادي هيدرسفيلد الإنجليزى من أجل زيادة العرض المالى وعدم قدرة الأهلى على شراء رمضان صبحى الأمر الذى جعل بيراميدز يدخل فى الصفقة وينجح فى التعاقد مع اللاعب الشاب".





وأضاف مرتضى منصور: "لم أكن أرغب فى التعاقد مع رمضان صبحى ولكنى أردت توجيه رسالة إلى رئيس النادي الأهلى بعدما تم تحريض اللاعب كهربا على الهروب من نادى الزمالك المرتبط بعقد معه قبل ثلاث مباريات من نهاية الدوري الذى خسرناه بسبب هروب اللاعب وانتقاله بخطة محكمة لنادي أفيس البرتغالى الذى لعب له لمدة شهرين تقريبا قبل أن ينتقل للنادي الأهلى يناير الماضى".





وكان رمضان صبحي قد أخبر أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء بعدم رغبته فى تمديد إعارته او الانتقال للنادي الأهلي مفضلا اللعب لنادي بيراميدز فى الموسم المقبل الأمر الذى تسبب فى غضب عارم لدى جماهير ومسؤولي النادي الأهلي خاصة بعد رحيل عبدالله السعيد وشريف اكرامى وأحمد فتحى للفريق السماوى بنفس الطريقة .

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة الخطاب المرسل من القلعة البيضاء لنادي هيدرسفيلد الإنجليزى للتعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق المعار للنادي الأهلي.