تموين البحيرة تحرر 8 محاضر مخالفة للمخابز المدعمة في مركز الرحمانية

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، حملة تموينية متنوعة على الأسواق ومحلات الجزارة والمخابز في مركز الرحمانية، للوقوف على مدى التزامها بالقرارات والقوانين التموينية وضبط المخالفين.





أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر نقص أوزان مختلفه من 9 جرامات 24 جراما، كما تم تحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





شهد مركزي إتياي البارود وشبراخيت، حملة تموينية مكبرة علي المخابز المدعمة، صباح أمس السبت، أسفر عنه ضبط بلدية تقوم بانتاج خبز ناقص الوزن ما بين 10 الى 27 جراما، كما تم ضبط 4 مخابز تقوم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية وكذلك ضبط أحد المخابز غير محتفظ بسجل التفتيش.





وأسفرت الحملة في مركز شبراخيت، عن تحرير 10 محاضر لاصحاب المخابز البلدية بيانها التالى: ضبط 9 مخابز إنتاج خبز ناقص الوزن حتى 27 جراما، وتحرر محضر لصاحب مخبز لعدم إعلانه عن مواعيد التشغيل ومواصفات ووزن الرغيف.





من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف حملات المرور على المخابز والأسواق السوداء ومحلات بيع المواد الغذائية في كل مدن ومراكز المحافظة، وضبط المخالفين، وتوفير السلع الغذائية الصالحة للمواطنين.