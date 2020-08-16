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ملفات

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بشارع قصر النيل بالقاهرة.. صدور عدة قرارات بتنكيسه آخرها عام ١٩٩٣.. واستمرار إجراءات رفع الأنقاض بحثا عن المفقودين

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:16 م
النائب العام - المستشار
النائب العام - المستشار حمادة الصاوي
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محمد عبد الله
  • «النيابة العامة» تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بشارع قصر النيل بالقاهرة 
  • انهيار ثلاثة أدوار علوية من جانبه الأيسر والطابق الخاص بالغرف بجانبه الأيمن
  • صدور عدة قرارات بتنكيسه آخرها عام ١٩٩٣  
  • استمرار إجراءات رفع الأنقاض بحثًا عن المفقودين  
  • طلب تحريات الشرطة حول الواقعة
  • ثلاثة مصابين شهدوا بسابق وجود تشققات وصدوع بالعقار لقدمه 
  • آخر تعديلات العقار كانت منذ عام تقريبًا


تلقت النيابة العامة إخطارًا بانهيار العقار رقم ٥٠ صباح أمس، السبت الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري، بشارع قصر النيل بمحافظة القاهرة؛ فانتقلت لمعاينته وتبينت انهيار ثلاثة أدوار علوية من جانبه الأيسر، والطابق الخاص بالغرف بجانبه الأيمن، ثم انتقلت «النيابة العامة» إلى «ديوان حي عابدين» وضبطت أصل ملف العقار المنهار الذي تبين إنشاؤه منذ عام ١٩٤١، وصدور عدة قرارات بتنكيسه آخرها عام ١٩٩٣ م


كما انتقلت النيابة العامة لمستشفى أحمد ماهر التعليمي، فسألت ثلاثة مصابين من جرَّاء الحادث، الذين شهدوا بسابق وجود تشققات وصدوع بالعقار لقدمه، وتفاجئهم بانهياره صباح يوم الحادث بعدما سمعوا صوت اهتزاز شديد به، وسألت النيابة العامة تسعه عشر من شاغلي العقار الذين لم يصابوا، فشهدوا بذات المضمون، واتهم أحدهم مالكي العقار لإهمالهم في صيانته وترميمه منذ خمسة وعشرين عامًا، وسماحهم للمستأجرين بإجراء تعديلات بوحداته بغير ترخيص.


وأوضح آخَر أن آخر تلك التعديلات كان منذ عام تقريبًا، بينما قرر حارس العقار بعمله فيه منذ أربع سنوات، وأنه لم تجرِ أي أعمال بناء أو تجديد أو تنكيس به خلال تلك الفترة.

 


وسألت النيابة العامة، مدير التنظيم بحي عابدين، الذي شهد بسابق صدور قرار بتنكيس العقار منذ عام ١٩٨٢ م، وعدم وجود ما يفيد بتنفيذه، ثم صدور قرار مماثل عام ١٩٩٣ م، وتحرير مخالفات عديدة لشاغلي وحدات العقار تمثلت في إجرائهم تعديلات داخلية بوحداته وبمدخله بدون ترخيص خلال الفترة من عام ١٩٩٣ حتى ٢٠١٤ م، وأنه لم  يصدر أي قرار بإزالة العقار أو هدمه حتي تاريخه.


وأمرت «النيابة العامة» باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على العقارات المجاورة، وانتدبت «النيابة العامة» لجنة من «جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء» بـ«وزارة الإسكان»؛ لفحص ملف العقار والقرارات الصادرة بشأنه ومعاينته بيانًا لسلامة تلك القرارات وتحديد ما لم ينفذ منها، وكذا تحديد الأعمال التي جرت به دون ترخيص والمسئول عنها وعن انهيار العقار، وطلبت «النيابة العامة» تحريات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
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