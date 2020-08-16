شاهد.. أحمد صلاح حسني: "بعيط كتير وماتكسفش إني أقول كده"

أكد الفنان أحمد صلاح حسني، أنه يبكي كثيرًا ولا يحبس مشاعره إلا أحاسيس الغضب فقط التي يسيطر عليها.





أضاف حسني خلال حواره إلى برنامج "راجل و2 ستات" الذي تقدمه الإعلامية شيريهان أبو الحسن وهيدي كرم على قناة ON، اليوم الأحد، أن الغضب يجعله يخطئ وهو لا يريد ذلك، أما من يكتم مشاعره فهو يمرض، ولهذا "لا يتكسف من مشاعره" ولا يفرق بالنسبة إليه أي شئ كما أنه لا يعول على الآخرين في التوقعات.





تابع الفنان في سياق آخر، أنه لا يستخدم هاتفه المحمول للإنترنت ولكن يستخدمه أكثر في المكالمات والاتصالات، كما أنه لا يدخل من خلاله على السوشيال ميديا كثيرًا بل أن استخدامه للإنترنت به قليل لا يتعدى استخدام تطبيق واتساب فقط.



