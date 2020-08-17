بإجمالي 927745 حالة.. روسيا تسجل 4892 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفاد مركز مكافحة انتشار عدوى كورونا في روسيا اليوم الاثنين،بأن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا ارتفع بمقدار 4892 على أساس يومي، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 927745 حالة.





وأضاف المركز في بيان نشرته قناة "روسيا اليوم" إنه تم تسجيل 55 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك مقارنة بـ 68 يوم أمس.





وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 11 أغسطس أن وزارة الصحة الروسية وافقت على اللقاح الروسي لفيروس كورونا وأن ابنته أخذت اللقاح.





وأشار الرئيس الروسي إلى أن لقاح كورونا أصبح جاهزا، لافتًا إلى أن ابنته أخذت اللقاح الجديد، كدليل على ثقته الكبيرة بفاعلية وسلامة اللقاح.





يذكر أن لقاح كورونا الروسي طوره مركز "نيكولاي جاماليا" في موسكو، بعد أقل من شهرين من البدء بالاختبارات البشرية.



