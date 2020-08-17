AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بإجمالي 927745 حالة.. روسيا تسجل 4892 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:52 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أفاد مركز مكافحة انتشار عدوى كورونا في روسيا اليوم الاثنين،بأن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا ارتفع بمقدار 4892 على أساس يومي، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 927745 حالة.

وأضاف المركز في بيان نشرته قناة "روسيا اليوم" إنه تم تسجيل 55 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك مقارنة بـ 68 يوم أمس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 11 أغسطس أن وزارة الصحة الروسية وافقت على اللقاح الروسي لفيروس كورونا وأن ابنته أخذت اللقاح.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن لقاح كورونا أصبح جاهزا، لافتًا إلى أن ابنته أخذت اللقاح الجديد، كدليل على ثقته الكبيرة بفاعلية وسلامة اللقاح.

يذكر أن لقاح كورونا الروسي طوره مركز "نيكولاي جاماليا" في موسكو، بعد أقل من شهرين من البدء بالاختبارات البشرية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تعلق على إعلان روسيا أول لقاح ضد كورونا

ماذا حدث لابنة الرئيس الروسي بوتين بعد تجربتها لقاح كورونا؟

حقق نجاحا بنسبة 100%.. بوتين يعلن خبرا سارا حول لقاح فيروس كورونا.. فيديو

وزير الصحة الروسي: إنتاج أول دفعة من لقاح كورونا خلال أسبوعين

موسكو ترد على الانتقادات الدولية بشأن اللقاح الروسي ضد كورونا

هل تنتصر في معركة الشكوك؟.. روسيا تواجه مواقف دولية مترددة بعد تسجيل أول لقاح ضد كورونا

ترشيحاتنا

ابنة عمر الحريري تروي كواليس صورة أبناء نجوم فيلم سكر هانم.. فيديو

شاهد لكمة عنيفة من شاب أسود لرجل أبيض تطيح به على أرض القطار| فيديو

الأهلى يدخل في مفاوضات مع يوسف أوباما لضمه من الزمالك

فيديو جراف.. تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة

خوفًا من إغراءات بيراميدز.. الزمالك يرفع عرضه المالي لتجديد عقود ساسي وأوباما وجمعة

كورونا يهاجم لبنان.. وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال: إغلاق حتمي أسبوعين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عنكبوت.. شاهد سائق يفقد السيطرة على سيارته ويتعرض لحادث مروع

استغلت الفرصة.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة اختطاف سيدة لطفل تائه في وضح النهار.. شاهد

بإطلالة أنيقة.. زوجة علي ربيع تتألق في أحدث ظهور لها