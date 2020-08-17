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برلمان

إحالة 10 قرارات جمهورية جديدة للجان النوعية بالبرلمان.. تفاصيل

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:58 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال - في الجلسة العامة للمجلس اليوم - عشرة قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.


وشملت القرارات المحالة، قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية و حكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.


كما شملت القرارات المحالة، قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2020 بشأن التعديل الموقع في 4 أغسطس بشأن ثلاث اتفاقيات تم توقيعها في 20 يوليو 2020 وصادر بشأنها القرار رقم 428 لسنة 2020 بشأن الشروط التجارية بين مصر ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي، والقرار رقم 429 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول، والقرار رقم 430 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين مصر ممثلة فى وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى.


وأحال رئيس مجلس النواب أيضا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2020 بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح، والمعتمدة في باريس بتاريخ 24 نوفمبر 2016، والتى وقعتها مصر بتاريخ 7 يونيو 2017، وعلى وثيقة التحفظ والإعلان التفسيري الذي يسرد التحفظات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.


كما أحال عبد العال إلى اللجنة ذاتها، قرار رئيس الجمهورية رقم 447 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب" من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة، والموقعة في القاهرة بتاريخي 22و23 يونيو 2020.


وشملت القرارات المحالة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 2020 بشأن اتفاق التمويل بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، الخاص بالتمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع بتاريخ 5 يوليو 2020.


كما شملت القرارات المحالة، قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بمبلغ 182 مليونا و900 ألف يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 23/11/2019. 


وتضمنت القرارات المحالة، قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة "كوفيد 19- مصر"، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 5 يوليو 2020.


كما تضمنت القرارات المحالة، قرار رئيس الجمهورية رقم 454 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية" بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 2/6/2020.


وشملت القرارات المحالة، قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2020 بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.
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