5 أطعمة لن تتوقعها تعالج الإمساك في لحظات

- الموز

- البرتقال

تحتوي الفواكه الحمضية مثل البرتقال على الكثير من فيتامين سي الملين للبراز والألياف، ويحتوي البرتقال أيضًا على Naringenin ، وهو فلافونويد يمكن أن يعمل كملين ، مما يسمح بمرور البراز بسلاسة .









- توت العليق يمكن أن يساعد توت العليق على زيادة حجم البراز لمساعدة الطعام على التحرك بسلاسة عبر الجهاز الهضمي ، ويساعد التوت أيضًا في تحسين عملية الهضم.

- كيوي يحتوي الكيوي على نسبة عالية من الألياف والماء مما يجعله فاكهة ممتازة لتحريك أمعائك، كما أن الكيوي من الملينات الممتازة ويؤدي إلى تكوين براز أكثر كثافة ونعومة .

- التفاح يمكن أن يساعد تناول التفاح في التخفيف من الإمساك بسبب وجود ألياف البكتين، والتي يمكن أن تساعد في تسريع حركة البراز عبر الأمعاء ، وتحسين أعراض الإمساك





