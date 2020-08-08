على عكس المتعارف عليه.. التين الشوكي يقي من الإمساك.. اكتشف 8 فوائد له

على الرغم من ارتفاع سعره قليلًا عن الماضي البعيد، إلا أن التين الشوكيح يظل من بين أرخص أنواع الفواكه المفيدة لجسم الإنسان، ويفضلها الكبار قبل الصغار، لما لها من طعم مميز يساعد على الانتعاش خاصة في درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة.

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ولظهور التين الشوكي في الشوارع، مواسم معروفة، فمع بداية فصل الصيف، نجد الباعة مع عرباتهم الخشبية في كل شارع.

وبحسب موقع organicfacts الطبي الأمريكي، فإن للتين الشوكي 8 فوائد يجهلها البعض، فثمرة واحدة منه تحتوي على أكثر من ثلث احتياجات الجسم اليومية بأكمله من فيتامين سي.

1-يحتوى التين الشوكي على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات، تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي وحمايته من الأمراض.

2-يحد التين الشوكي من خطر الالتهابات في جسم الإنسان.

3-يحتوى على بعض الخصائص التي تعمل على الوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة.

4-يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، لذلك، هو من أكثر الفواكه المفيدة لصحة مرضى السكر.



5-يعزز صحة الجهاز الهضمي ويحد من خطر الإصابة بالقرح.

6-للتين الشوكي دور فعال في علاج تضخم البروستاتا.

7- يحتوي على قدر كبير من الكالسيوم، فهو عنصر مهم جدًا في خلق أنسجة العظام في الجسم.

8- يقي من حدوث الإمساك والانتفاخ.​

